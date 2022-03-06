/683638/عيلة-جلجل-هنادي-مهنا-تكشف-عن-البوستر-الرسمي-لمسلسها-مكتوب-عليا-في-رمضان-2022

دوت الخليج

وروجت مهنا للمسلسل من خلال نشرها البوستر الرسمي للعمل «مكتوب عليا» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وعلقت عليه قائلة: «إحنا عيلة جلجل، عيلة شبه أي عيلة مصرية وفي يوم صحينا من النوم، هنقولكم طبعا حصل إيه مكتوب عليا رمضان 2022 حصريا علي يارب يعجبكم».

أبطال مسلسل مكتوب عليا

مسلسل «مكتوب عليا» رمضان 2022 بطولة هنادي مهنا، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، أكرم حسني ، محمود السيسي، محمد طعيمة، هالة رشدي، حنان سليمان،إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، هنا زهران، ويأتي العمل في إطار كوميدي، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

قصة مسلسل مكتوب عليا

وتدور أحداث المسلسل حول «جلجل»، الشاب المطحون الذي سيتحول مسار حياته إثر مقابلته بمسن فقير الحال، والذي سيمسح بيده علي ذراعه بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك صغيرة كانت معه، ليفاجأ «جلجل» في اليوم التالي بأنه مكتوب على جسده كل شيء سيحدث له على مدار يومه ويتحقق امام عينه بالفعل، ويتكرر هذا الأمر كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب، حتى يجد في النهاية أنه «مكتوب عليه» أنه سيموت، لتنقلب الأحداث في قالب كوميدي تشويقي.

وهناك قصة حب تجمع بين هنادي مهنا وأكرم حسني خلال أحداث المسلسل، حيث تسانده بعدما يقع فى السحر وطوال الحلقات تدعمه وتتورط معه فى العديد من المواقف الكوميدية وتدعى سلمى.

هنادي مهنا تتألق في تماسيح النيل

وشاركت هنادي مهنا مؤخرًا في فيلم تماسيح النيل بطولتها إلى جانب مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفى، ويزو، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

الفيلم تدور أحداثه حول شابين - مصطفى خاطر وحمدي الميرغني- ينصبان على خالد الصاوي، الذي يجسد دور رجل ثري، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا.