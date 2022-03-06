مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الابتدائية على قناة مدرستنا (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، مواعيد عرض البرامج التعليمية للصفوف الابتدائية، باللغة العربية على "قناة مدرستنا" للفترة من 6 مارس إلى 12 مارس.





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