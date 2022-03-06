محافظ المنوفية يقيل رئيس الوحدة المحلية بقرية مليج لتدنى مستوى النظافة

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، إقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية مليج لتدنى مستوى النظافة وتقصيرها فى أداء مهام عملها، مكلفاً وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع كافة التراكمات حفاظاً على المظهر الحضارى.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم الأحد، على أعمال رصف عدد من الطرق بمركز شبين الكوم، رافقه المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق، وسمير عتريس رئيس حى غرب شبين الكوم.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ونائب رئيس المدينة لشئون القرى بتكثيف المتابعة الدورية لمنظومة النظافة بالقرى.

وكان المحافظ قد تفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق شبراباص بطول 750 مترًا ومسطح 9000 متر مربع، بتكلفة 4 ملايين و750 ألف جنيه، وتابع أعمال وضع الطبقة الرابطة من ميدان الإسعاف باتجاه طريق شبراباص وحتى بحر سيف بنسبة تنفيذ 60%.

ووجه المحافظ القائمين بتسريع وتيرة العمل والإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه الأسبوع القادم نهو كافة الأعمال بالطريق بإعتباره طريقا رئيسيا وحيويا، لافتاً إلى أن هناك متابعات دورية لكافة أعمال الرصف والتطوير بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بطريق مليج – بركة السبع بطول 10 كم وبتكلفة 35 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من رصف الطريق بتقنية FDR بنسبة تنفيذ 100%، وجار العمل حالياً بوضع الطبقة الرابطة بنسبة تنفيذ 50%، ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال فى غضون 4 أسابيع .. وخلال تفقده أعمال الرصف بطريق مليج، لاحظ محافظ المنوفية وجود تراكمات للقمامة ونواتج هدم بمدخل القرية، وعلى الفور قرر المحافظ إقالة رئيس القرية.