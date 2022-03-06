/683633/طارق-شوقى-أمام-تعليم-النواب-ومناقشات-موسعة-حول-المرحلة-الثانوية

شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب،برئاسة النائب سامى هاشم، مناقشة أساليب التقويم بالمرحلة الثانوية العامة مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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