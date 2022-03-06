مرتضى منصور: «جنش أول واحد هيرجع الزمالك»

تحدث المسشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول اللاعبين العائدين من الإعارة لنادي الزمالك مرة أخرى بنهاية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم: "جنش أول لاعب هيرجع للفريق مرة تانية، اللجنة الماضية ظلمت جنش وخلوه يمشي".

وزاد: "عمر كمال ومحمود شبانه خدو فلوس من الزمالك، وقاموا ماشيين وهنرجعهم بردو بنهاية الموسم، كما هو الحال لمحمد صبحي، كل اللاعبين المعاريين سوف يعودوا مرة أخرى".

واردف: "طارق حامد أتفقنا على المبلغ والسنين وخلاصنا معاه، وهو جاهز أنه يجدد".

وأختتم قائلاً: "الولد حامل الكرات المغربي ارسلنا له دعوة لحضور مباراة الإياب أمام فريقه، وكنت بعتب على مدحت عبد الهادي بسبب تلك الواقعة".

مرتضى منصور: «مافيش فريق مرعب غير الزمالك».. وفيريرا مدرب بروفيسور

أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالمدير الفني الجديد جوسفالدو فيريرا، بعد التعاقد معه خلفاً لباتريس كارتيرون.

وقال خلال حديثه للاعبي الزمالك خلال جلسة جمعتهم ببعضهم: " فيريرا مدرب بروفيسور خد الدوري والكأس معانا، وفي السد القطري حقق معاهم بطولات كبيرة، وهو جي معاه 3 مساعدين، عشان يعمل شغله صح".

وأضاف: " الدوري لسه بدري وعندنا كأس مصر، ولسه عندنا الوداد هنا نفوزعليهم ونكسب بتر أتليتكو وساجرادا هنتاهل إن شاء الله، مافيش فريق مرعب، الزمالك هو اللي مرعب"

وزاد: " بخاطب جماهير الزمالك المحترمة تملى الملعب في المباريات القادمة، لأن في اللقاء الماضي كان الملعب فاضي بالرغم أننا كنا واخدين موافقة بحضور 100 مشجع".

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول تعاقد الفريق مؤخراً مع فيريرا مديراً فنياً للفريق، خلفاً لكارتيرون.

وقال مرتضى منصور في جلسة جمعته بلاعبي الزمالك: "أحنا كسبنا الدوري والكونفدرالية وعارفين أننا مش هنتساب، عشان النادي المنافس بيهد فينا، عندهم إعلام ورموز واقفين معاه، واحنا رموزنا بيهدوا فينا".

وأكمل: “فاروق جعفر وحازم إمام بيهدوا في الزمالك، أيام كارتيرون كانوا بيقولا إعذار واول ما أسامة نبيه اللي منهم مسك أبتدا التقطيع”.