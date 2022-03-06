/683630/9-غرز-إصابة-ليلى-علوي-بقطع-في-اليد-خلال-تصوير-مسلسل-دنيا-تانية-فيديو

كشفت النجمة المتألقة ليلى علوي، عن تعرضها لإصابة شديدة في يدها بسبب تصوير مسلسها الجديد «دنيا تانية»، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي بجرح في كف اليد خلال تصوير مشاهدها بالمسلسل الرمضاني «دنيا تانية».

ليلى علوي تكشف تفاصيل إصابتها بتصوير مسلسل «دنيا تانية»

نشرت علوي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أظهرت خلاله الإصابة والمشهد المتسبب فيها.

وعلقت عليه قائلة: "شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت اطمنكم الحمدلله.. امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل دنيا تانية، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل 9 غرز".

وتابعت: "ورجعت للتصوير بعدها على طول.. تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو، لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة.. شكرا د.أميمة إدريس ود. محمود سيد لاهتمامهم ومداواتهم.. ادعولنا نكمل على خير".

أبطال مسلسل «دنيا تانية»

مسلسل «نيا تانية» من بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

وتعود من خلاله للمشاكة في الماراثون الرمضاني، فكان آخر أعمال ليلى علوي التي عرضت في رمضان مسلسل ‏‏«هي ‏ودافنشي» ‏الذي ‏عرض ‏‏2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي ومي سليم وأحمد سعيد عبد الغني.

ليلى علوي تتألق بمسلسل «منورة بأهلها»

ويعرض للفنانة ليلى علوي حاليًا مسلسل «منورة بأهلها»، بطولتها إلى جانب غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي وآخرين.

قصة مسلسل منورة بأهلها للفنانة ليلى علوي

وتبدأ أحداث المسلسل باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.