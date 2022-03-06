/683629/رمضان-2022-رانيا-يوسف-تطرح-بوستر-مسلسها-عالم-تاني

اعتمدت الفنانة رانيا يوسف على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، للترويج عن عملها القادم عالم تاني، وتشويق الجمهور لمتابعته خلال رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد تشويق رانيا يوسف الجمهور لمسلسل عالم تاني في رمضان 2022

رانيا يوسف عن مسلسل عالم تاني

نشرت الفنانة رانيا يوسف البوستر المبدأي لمسلسل عالم تاني، المقرر عرضه في رمضان 2022، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وقامت بالتعليق عليه مشوقة الجمهور قائلة: "الأفيش المبدأي لمسلسل "عالم تاني".. انتظرونا في رمضان ٢٠٢٢".

وتابعت بذكر بعض صناع المسلسل وقالت: "بطولة : رانيا يوسف - نضال الشافعى - فريال يوسف - فراس سعيد ومجموعة كبيرة من الفنانين.. تأليف : اسلام محمود يوسف.. إنتاج : الهرم للإنتاج الفنى ( محروس المصري).. إخراج : عبدالعزيز حشاد".

تعليقات الجمهور على نشر رانيا يوسف أفيش مسلسل عالم تاني

علق جمهور رانيا يوسف على الإنستجرام بالتهنئة على مسلسل عالم تاني، واعلنوا عن إنتاظرهم له في رمضان 2022، من خلال وضع القلوب الحمراء الكثيرة، ومنهم من كتب لها: "بالتوفيق أن شاء الله يـ أحلي فنان .. أن شاء الله تكسري الدنيا زي ملوك الجدعنة ..قلبي أنتي وربنا"، وآخر شارك وقال: "هستنى من دلوقتى عشان اشوفك انتى بس مثلى لوحدك".

راينا يوسف في مؤسسة بهية

شاركت رانيا يوسف جمهورها زيارتها لمؤسسة بهية خلال، كما نشرت صورة لها من داخل المؤسسة عبر خاصية القصص المصورة التابعه لحسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهذه المؤسسة تدعم السيدات محاربات مرض سرطان الثدي.

آخر أعمال رانيا يوسف

قدمت رانيا يوسف دور البطولة في مسلسل المماليك، الذي تم عرضه على إحدى القنوات الفضائية في بداية العام الجاري، وشاركها البطولة كل من بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمد لطفي، فرح، وعدد من الممثلين، وهو من إخراج حازم فودة، تأليف هشام هلال.

وشاركت رانيا يوسف في رمضان 2021، من خلال دورها في مسلسل ملوك الجندعة، بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، وعدد من الفنانين، وكان من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف عبير سليمان.