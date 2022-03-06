/683628/من-فاشل-إلى-بروفيسور-مرتضى-منصور-يكشف-سبب-تضارب-تصريحاته-عن-فيريرا-فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن علاقته مع البرتغالي فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق، والأسبق في موسم 2015.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال مداخله هاتفيه مع السيد علي مقدم برنامج، "حضرة المواطن"، المذاع قناة الحدث.

تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا

وقال مرتضى منصور: "لا يوجد خلاف بيني وبين المدرب الجديد للزمالك "فيريرا".

وأضاف: "زعلت في السابق من فيريرا علشان مشي وراح على السد القطري ولو حاجه غيره معنديش مشكله لو فريق إماراتي مكنتش هزعل وعادي".

وجاء ذلك بسبب تضارب تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا، بعد خروجه من نادي الزمالك في نهاية موسم 2015 والتوجه للسد القطري، بدون علم مجلس إدارة نادي أبناء مئة عقبة.

تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا 2015

وصرح مرتضى منصور في وقت سابق عن البرتغالي فيريرا بعد خروجه من الزمالك بدون علم مجلس الإدارة، "فيريرا دا مدرب فاشل ولا يعرف حاجه في الكورة"، والتي جاءت بعد تتويجه مع الفريق ببطولة الدوري والكأس في أول موسم له.

وقدم مرتضى منصور البرتغالي فيريرا كمدير فني للزمالك، بأطيب الكلمات وأقواها في كرة القدم، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على اليوتيوب مشير إليه من على الصفحة الرسمية على "فيسبوك".

تصريحات مرتضى منصور عن فيريرا 2022

وقال مرتضى منصور عن فيريرا في القوت الحالي بموسم 2022، : "فيريرا دا مدرب كبير وله تاريخه في مجال التدريب، والدليل التتويج ببطولتي في أول موسم له مع الزمالك، بجانب التتويج بعدة بطولات في الموسم التالي له في السد القطري".

وأضاف مرتضى منصور في فيديو تقديم فيريرا كمدير فني للزمالك،: "فيريرا دا بروفيسور في مجاله، وأرقامة تشهد على كده".

وأكمل: " أسامة نبيه عمره ما كان صاحبي، أنا اختارته عشان سيرته الذاتيه المميزة، وكان مدرب منتخب مصر وتأهل لكأس العالم، وكان لاعب مهذب ومحترم وأفاد نادي الزمالك".