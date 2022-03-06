/683627/رئيس-الجالية-المصرية-في-أوكرانيا-يكشف-عن-أخر-تطورات-إجلاء-المصريين

قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن إجلاء عددا من المصريين من مدينة كييف ومدن أوكرانية أخرى عبر أتوبيسين إلى الحدود مع سلوفاكيا ورومانيا.

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وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه تم إجلاء 70% من الجالية المصرية في أوكرانيا حتي الأن منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أن بناء على توجيهات القيادة السياسية أن سفارة مصر في سلوفاكيا تعلن عن وصول طائرة إجلاء إلى براتسلافا خلال الفترة القادمة.

وأوضح على فاروق انه يقوم بحصر جميع الأشخاص الذين يقومون بالتوجه إلى الحدود للعودة مرة أخرى إلى مصر ونحن نقوم بإبلاغ أسمائهم إلى وزارة الهجرة والجهات المعنية بذلك للتنسيق معهم حتى يعودوا إلى أرض الوطن فى سلامو أمان.

رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا يكشف عن أخر تطورات إجلاء المصريين

وأشار إلى أن هناك تواصل عبر الساعة مع السفارات المصرية التي توجد في الدول المجاورة لدولة أوكرانيا للتنسيق معهم لدخول الطلاب والجالية المصرية لهم حتي يتثني لهم العودة إلى مصر مرة أخرى.

مضيفا أن جميع الدول المجاورة تقوم بمساعدة الجالية المصرية في الدخول لأراضيهم من خلال تسهيل عملية دخول أراضيهم أو فقدان بعض جوازات السفر لهم أو أمور أخرى حتي يعودوا إلى أرض الوطن.