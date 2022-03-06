/683626/15-سنة-نايمين-على-الأرض-مأساة-طفلين-يعانون-الضمور-العضلى-فى-البحر-الأحمر-الأم-أبوهم-سابنى-وهرب-وخايفة-أموت-يتبهدلوا-فيديو

سيدة تعيش فى مأساة وسط طفلين يعانون من مرض ضمور العضلات، أيضاً تركها رب الأسرة بعد الانفصال لتتحمل وحدها مشقة تربية أطفالها، معاناة يعيشها “محمد وزينب” المصابين بضمور فى المخ، وسط غياب رب الأسرة وضيق الحال، “أم محمد” سيدة تعيش فى محافظة البحر الأحمر معاناة حقيقية تتألم منها تلك الأسرة فى انتظار نظرة مممن يهمه الأمر.

قدم موقع “دوت الخليج” بثاًَ مباشراً” مع تلك الأسرة فتقول “أم محمد” أطفالى يعانون ضمور فى المخ وأحتاج إلى طبيب يفحهم ولكننى اضطريت إلى وقف جلسات العلاج الطبيعي بسبب التكلفة العالية، مشيرةً إلى أن حالة ابنها تزداد سوءًَ يوما بعد الأخر، مؤكدةً أن ضيق الحال دفعها إلى عدم استكمال علاج أطفالها.

“أحتاج إلى عملية بالغضروف ومرضيتش أعملها عشان أقدر اشتغل وأصرف علي عيالى”، شرحت تلك السيدة جزءً من معاناتها، موضحةً أنها فضلت عدم استكمال علاجها وإجراء عملية جراحية لتتمكن من العمل من أجل توفير العلاج لأبنائها.

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“نفسي أطمن على عيالى، وخايفة أموتن يتبهدلوا” جزء أخر من معاناة الست “أم محمد” والتى أكدت أنها مضطربة بسبب عدم وجود من يعول أطفالها، موضحةً رغبتها فى مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح معانتها مع أطفالها.

“عيالى نايمين على الأرض من 15 سنة” راحت السيدة تروى حالة أبنائها، مؤكدةً أنها لم تعد قادرة على تحمل نفقات العلاج، مشيرةً إلى أنها تعمل فى خدمة الأهالى من أجل توفير القليل من النقود لسد جزء بسيط من احتياجاتهم.

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وتعود السيدة إلى حديثها قائلة: لم أتمكن من مقابلة محافظ البحر الأحمر، وكل ما أحتاج إليه توفير العلاج لعيالى وأطمن عليهم، موضحةً أن توفير العلاج أصبح عبئاً كبيراً على كاهلها، خاصة مع حالتها الصحية والتى لم تؤهلها للعمل بالشكل اللازم غيرأنها مستمرة فى عملها وسط تهديدات بالتوقف فى أى وقت إذا أرادت صحتها ذلك.

“عايزة أعالجهم، وبقول للناس متنسوش محمد وزينب” كانت تلك هى الأمنية الوحيدة التى ذكرتها الأم فى حديثها لنا بشكل مستمر، مشددةً على أنها تحجتاج فقط للإطمئنان على مستقبل أطفالها حال حدث لهخا مكروه، مؤكدةً أن توفير العلاج واحتياجاتهم أهم ما تتطلع إليه هذه الأم.