إتصالات النواب تناقش أزمة مكاتب البريد بمحافظة المنيا ..والحكومة ترحب 

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ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة، الأول بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية زاوية الجدامى التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

مناقش أزمة مكاتب البريد بمحافظة المنيا

وقال النائب أحمد حتة مقدم طلب الإحاطة، إنه تم توفير قطعة أرض من أملاك الدولة التابعة للوحدة المحلية، والمحافظة ليس لديها مانع من تخصيص هذه المساحة لإقامة مكتب بريد عليها، تتوافر فيها شروط الأمان والصلاحية البيئية، حيث إن القرية فى أشد الحاجة لإقامة مكتب بريد بها وذلك لتخفيف العبء على أهالى هذه القرية وخاصة أصحاب المعاشات.

ورد بهاء طوسون مستشار رئيس الهيئة القومية للبريد بأن قرية زاوية الجدامي تتبع الوحدة المحلية لميانة الوقف - مركز مغاغة محافظة المنيا، والتي تخدم عدد كبير من المواطنين وذلك عن طريق مكتب بريد ملاطية والذي يبعد حوالي 6.5 كيلو متر تقريبا عن الوحدة.

وأضاف أنه تم عمل معاينة بتاريخ 28/2/2022 اللازمة لقطعة الأرض المقترح إنشاء مكتب البريد عليها والتي تبلغ مساحتها 150 متر مربع تقريباً وتقع أمام مسجد الشيخ الجدامی وملاصقة لمبنى خُصص لمستشفى التأمين الصحى الشامل بالقرية.

وأكد ممثل الهيئة القومية للبريد أنه سيتم التخصيص حال الموافقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرض الموضوع على اللجنة المختصة لاستكمال الإجراءات.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن تطوير مكتب بريد بقرية العباسية التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وقال النائب إن مكتب بريد العباسية متهالك وغير صالح لخدمة المواطنين ويحتاج الى تطوير، وأن القرية تخدم عدد كبير من المواطنين بتوابع القرية، علماً بأنه من ضمن خطة الهيئة القومية للبريد لتطوير مكاتب البريد، ولم يتم إدراجه بها لتخصيص الإعتماد المالى له حتى الآن، والقرية فى أشد الحاجة لإقامة مكتب بريد بها رأفة بأهالى القرية وخاصة أصحاب المعاشات.

كما أشار إلى أنه تم مناقشة موضوع طلب الإحاطة الخاص بمكتب بريد بلهاسة فى اجتماع سابق بتاريخ 14/11/2021 وتم التوصية من قبل اللجنة بأن تقوم الهيئة بعمل معاينة حتى تتمكن من إنشاء مكتب البريد، والتي أسفرت عن أن المشكلة تتمثل في ضيق الطريق الواصل لهذا المكتب والذى لا يسمح بمرور سيارة الأمول الخاصة بالبريد، وأن سيادته على استعداد لاستخراج الموافقة الأمنية الخاصة لتلافى هذه المشكلة.

وأوضح بهاء طوسون ممثل الهيئة القومية للبريد أنه لا يوجد مكتب بريد باسم العباسية ولكن يوجد مكتب بريد أبا الوقف محطة ( بقرية العباسية )، وهذا المكتب تم إنشائه بتبرع بدون قيمه إيجارية على مساحة 58.75 م2 من أهالى القرية، ولكن توجد مشكلة لصلاحية المكتب لتحسين البيئه بصالة الجمهور، وعلى أثارها تم تأجيل الموافقة عليه أكثر من مرة وصدر قرار ازالة له برقم 21/2015 ونُقلت أعمال المكتب الى مقر مؤقت بجمعية المجتمع المحلي بالقرية، كما تم تحرير العقد على أساس أنه سيتم إصدار قرار التخصيص من محافظ المنيا لصالح الهيئة القومية للبريد وسيتم موافاتنا بقرار تخصيص عند صدوره ولم يرد قرار التخصيص حتى تاريخه حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع: "أما بشأن مكتب بريد بلهاسة قد تمت المعاينة والطريق المخصص له ضيق ويحتاج الى موافقة الجهة الأمنية حتى يتسنى لنا حل المشكلة".

وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة عمل معاينة لمكتبى بريد (أبا الوقف محطة) و (زاوية الجدامي) خلال هذا الأسبوع وموافاة اللجنة بنتائج هذه المعاينة، وموافاة اللجنة برد رسمي على موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد حتة.