/683636/حسام-عرفات-من-الوارد-تصدير-الكهرباء-المصرية-إلى-أوروبا

قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقا، إن هناك صعوبة بالغة لاستغناء أوروبا عن الغاز الروسي.

وأضاف عرفات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن أوروبا ستكون في مخاطره كبيرة إذا استغنت عن الغاز الروسي.

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وتابع رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقا، أنه من الوارد تصدير الكهرباء المصرية إلى أوروبا فى الوقت القادم القريب، مضيفا أن مصر تعد لاعبا رئيسيا وأساسيا مع أوروبا في الفترة القادمة.

حسام عرفات: من الوارد تصدير الكهرباء المصرية إلى أوروبا

وأوضح الدكتور حسام عرفات، أن تم استخدام المازوت بديلا للغاز في محطات الكهرباء، متابعا أنه يتوقع موجة كبيرة من ارتفاع أسعار المواد البترولية في القريب.

وأشار إلى أنه يتم حساب سعر البترول في مصر وفقا للأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، موضحا أن السولار هو عصب الحياة في نقل البضائع، متابعا أن التقل البحري تغير بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.