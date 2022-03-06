/683635/متحدث-التنمية-المحلية-الوزارة-وفرت-100-من-الأراضي-المطلوبة-لتنفيذ-مبادرة-حياة-كريمة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يتابع موقف تنفيذ المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بشكل دوري وكذلك يتابع الموقف التخطيطي للمرحلة الثانية.

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وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن الوزارة وفرت 100% من الأراضي المطلوبة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة في المرحلة الولي منها بالمحافظات تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية في الوقت الحالي.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة تنفذ 333 مجمع للخدمات المتكاملة في 52 مركز بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.

متحدث التنمية المحلية: الوزارة وفرت 100% من الأراضي المطلوبة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة

وأوضح الدكتور خالد قاسم، انه تم الأنتهاء من تحديد مستحقي تدخلات سكن كريم بإجمالي 123 ألف منزل ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة خاصة الأرض الزراعية، والتركيز خاصة على الأراضي المخالفة على النيل وإزالة جميع التعديات بها.

مضيفا أن هناك تركيز كبير جدا على إزالة أي تعديات على نهر النيل وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري عليها.