/683634/سجل-فيها-1900-طالب-في-يوم-واحد-الهجرة-تطلق-استمارة-لتسجيل-بيانات-الطلاب-العائدين-من-أوكرانيا

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن مستقبل الطلاب التعليمي العائدين من اوكرانيا بعد شن روسيا الحرب عليها موضحة انالدولة المصرية حرصت على تأمين امنهم وسلامتهم ولكن أيضا كان هناك حرص على بحث مستقبلهم التعليمي وتأمينه.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي، والذي يديره النائب طارق الخولي، من أجل بحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة اطلقت استمارة لتسجيل بيانات العائدين من أوكرانيا لمعرفة كافة المعلومات عنهم، مضيفة:" اطلقنا الاستمارة أمس وتم تسجيل 1900 طالب في يوم واحد وهو ما يؤكد أن هذه القضية هامة ".

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتواصل مع وزارة التعليم بهذه المعلومات باعثة رسالة طمأنة للطلاب بأن اللدولة تهتم بشكل كبير بمستقبلهم التعليمي .

واستطردت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ان القيادة السياسية تهتم بابنائها خاصة في وقت الازمات،وهذا ما رأيناه في تحركها بازمة العالقين بعد انتشار جائحة كورونا.

وأكملت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تلقت الاستغاثات من بداية الازمة من اسر المقيمين باوكرانيا منوهة انه يوجد ما يقر من 6000 مصري هناك في اوكرانيا نصفهم طلاب.