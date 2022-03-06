عاجل - الأرصاد تحذر : انخفاض الحرارة لـ 10 درجات فى هذا الموعد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحًا أنه تم التنويه بوجود منخفض جوى شبه خماسينى دخل الحدود المصرية ما تسبب فى وجود نشاط للرياح على أنحاء الجمهورية كافة، وانخفاض نسبة الرؤية الأفقية مع وجود عواصف ترابية فى الأماكن المكشوفة.





وتابع شاهين خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المحافظات تأثرت خلال، مساء اليوم، برياح شمالية غربية خفيفة الأتربة، متوقعًا أن تتحسن الرؤية خلال الساعات المقبلة مع وجود انخفاض فى درجات الحرارة غدًا بمعدل 5 درجات مئوية.

وأضاف أن يوم غدًا سيشهد حالة من الهدوء فى كتل الرياح مع تحسن الرؤية تمامًا مع بداية اليوم على محافظات الجمهورية كافة، وتنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 و6 درجات.

وأكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، أن فصل الشتاء سينتهى فى نهاية مارس وليس حاليًا كما يظن البعض، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة 10 درجات مئوية نهاية الأسبوع، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية واستبعاد استخدام الملابس الصيفية خلال تلك الفترة.

كما نصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس وقال: "تخفيف الملابس يكون بحذر، لأن الأيام القادمة سنشهد ارتفاعات وانخفاضات فى درجات الحرارة ومع تغير الكتل الهوائية تحدث سقوط أمطار".