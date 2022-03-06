جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، حى بولاق الدكرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بالفرق والمعدات وإصلاح خط الصرف مع إعادة الشئ لأصله. وقامت محافظة الجيزة من خلال الاجهزة المعنية بالكشف عن الهبوط وتغطية وترميم الموقع مع غلق الماسورة، وجارٍ العمل لتغير وصله الصرف قطر 24 بوصة بواسطة مقاول الصرف مع إعادة الشئ لأصله، لمسار الطريق عقب الانتهاء من الأعمال وذلك بمتابعه من عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة : إصلاح هبوط أرضى فى منطقة كفر طهرمس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.