عاجل- جهود مكثفة من سفارتينا فى بوخارست وفيينا لعودة مواطنينا من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تواصل سفارة جمهورية مصر العربية فى بوخارست جهودها لضمان استمرار دخول المواطنيين المصريين من أوكرانيا إلى رومانيا عبر المنافذ الحدودية المختلفة، والتنسيق مع السلطات الرومانية الصديقة لتوفير وسائل التنقل للعاصمة بوخارست، علاوة على توفير مقرات مؤقتة للإقامة، وذلك فى إطار مواصلة الجهود التى تضطلع بها بعثاتنا الدبلوماسية فى دول الجوار الأوكرانى للعمل على عودة مواطنينا من أوكرانيا.





كما أسفرت جهود السفارة مع السلطات الرومانية عن إمكانية حصول مواطنينا على تأشيرة دخول لرومانيا لمدة 15 يومًا فور الوصول لأى من المنافذ الحدودية الأربعة، فضلاً عن السماح للمواطنين المنتهية صلاحية جوازاتهم بالدخول لرومانيا، والسماح لفاقدى جوازت السفر بالدخول بصور وثائق السفر الصادرة من السفارة المصرية فى بوخارست، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا من تحليل الـ PCR، أو شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.



كما سهّلت السفارة أيضاً كافة التحضيرات والإجراءات الخاصة بإجلاء المواطنين العالقين فى بوخارست من خلال طائرة الإجلاء التى كانت الحكومة المصرية قد أرسلتها مؤخراً، والذى بلغ عددهم 175 مواطناً، وجارى حاليا الإعداد لاستقبال طائرة الإجلاء الثانية والمقرر مغادرتها مساء اليوم.



وتواصل السفارة على مدار الساعة استقبال مواطنينا القادمين إلى رومانيا عبر المنافذ الحدودية، وتقديم كافة التسهيلات والرعاية.



وفى السياق ذاته، قامت سفارتنا فى فيينا، اليوم 6 مارس، بترتيب عودة آخر مجموعة من المواطنين المصريين العائدين من أوكرانيا والمتواجدين حالياً فى العاصمة النمساوية إلى مصر، عقب التنسيق مع شركة مصر للطيران لضمان سفرهم على متن رحلتها التى غادرت مطار فيينا الدولى بعد ظهر اليوم متجهةً إلى القاهرة. هذا، وقد حرص الوزير المفوض حازم زكى، القائم بأعمال سفارتنا فى فيينا بالإنابة، على توديع المواطنين المصريين فى مطار فيينا عقب الانتهاء من كافة إجراءات السفر الخاصة بهم، حيث أكد لهم على حرص الدولة المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية فى فيينا على تقديم كافة أوجه الدعم لهم حتى مغادرتهم الأراضى النمساوية.

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