جامعة جنوب الوادى تنظم معسكر «قادرون باختلاف»

جدة - نرمين السيد - نظمت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة جنوب الوادى معسكر "قادرون باختلاف" تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعى.





وأكد رئيس الجامعة فى تصريح، اليوم الأحد، أن الجامعة تدعم الطلاب ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتمكنهم من ممارسة كافة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية، وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم وإدماجهم فى المجتمع.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لطلابها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن هذا المعسكر صورة من الصور المتعددة التى تولى فيها الجامعة اهتماما بهؤلاء الطلاب لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم. وأقيم المعسكر بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، حيث شهد مشاركة الطلاب المتطوعين بالجامعة وطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح نصارى أن فعاليات المعسكر تضمنت تدريب ذوى الإعاقة على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، حيث يهدف المعسكر إلى تحقيق الدمج ما بين الطلاب من ذوى الإعاقة وأقرانهم من الطلاب العاديين، وتم تنفيذ الفعاليات من خلال وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات الحكومية، حيث تم تنفيذه داخل 25 جامعة حكومية، بالإضافة إلى ثلاثة أفرع لجامعة الأزهر، وتهدف الوزارة منه تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعى المجتمعى لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين.