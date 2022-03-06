/683622/مرتضى-منصور-يجب-على-الأهلي-الإعتذار-بعد-التعدي-علينا-من-جماهيره

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ما خدث في مباراة الأهلي بالأمس أمام المريخ السوداني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم ببرنامج "حضرة المواطن": "جماهير النادي الأهلي خرجت وشتمت الزمالك وشتموني وشتموا المحترم تركي ال الشيخ".

وأكمل: " ما حدث من جماهير الأهلي أمام المريخ لا يصح، وانا كنت لسه عامل فيديو، وبطالب بنبذ التعصب".

وزاد: "الأهلي لازم يطلع في بيان رسمي يعتذر للزمالك ورئيسه، اللي بيحصل دا عيب ومينفعش".

واردف: "الأهلي لما بيلاعب أي فريق غير الزمالك بتمنى انه يفوز، وقولت الكلام دا في فيديو كنت مسجله على صفحتي الرسمية".

مرتضى منصور: طارق حامد قعد مع أحمد وأمير ساعتين معرفش أتفقوا على ايه

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ملف تجديد العقود للاعبين، التي ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره على صفحته الرسمية: "طارق حامد زارني بالأمس وقعد مع أمير وأحمد يتكلموا لمدة ساعتين ومعرفش بيتكلو في أيه، والنادي محتاجه وعايزه وهنقدره"

وأضاف: "أشرف بن شرقي لسه قافل معايا طلب أخوه عشان يقعد مع أمير ويجدد، هيقعد ويتفق ويحكموني أنا في الأخر على الرقم والبنود اللي اختاروها".

وأكمل: " أسامة نبيه عمره ما كان صاحبي، أنا اختارته عشان سيرته الذاتيه المميزة، وكان مدرب منتخب مصر وتأهل لكأس العالم، وكان لاعب مهذب ومحترم وأفاد نادي الزمالك".

وأردف: "بنشكر أحمد عبد المقصود على الفترة القصيرة التي قضاها معنا، وهيرجع تاني لقطاع الناشئين، بعد عودة فيريرا".

قائمة الزمالك أمام الجونة

محمد عواد- محمد ابو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي - احمد فتوح في خط الدفاع

امام عاشور - محمد اشرف روقا - اسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم - احمد سيد زيزو - رزاق سيسيه - ماجد هاني - اشرف بن شرقي - سيف جعفر في خط الوسط

سيف الجزيري - يوسف اسامه - عمر السعيد في خط الهجوم