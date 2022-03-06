/683620/مانشستر-سيتي-يقسو-على-اليونايتد-برباعية-ويحلق-في-صدارة-الدوري-الإنجليزي

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.

مانشستر يونايتد تسجل التعادل أمام السيتي

عاد جادو سانشو بهدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء، من خلال بول بوجبا ارسل تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لسانشو الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لدخل الشباك.

سجل كيفين دي بروين ثاني أهدافه في المباراة ولفريقه في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر اللقاء من خلال فيليب فودين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية وتصدى لها دي خيا ببراعة ولكن وصلت لدي بروين الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك.

جاء هدف السيتي الثالث في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء، عن طريق رياض محرز بعدما تلقي عرضية من دي بروين بعد تنفيذ الضربة الركنية علي حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية تسكن أقصي الزاوية اليمني لدي خيا.

وجاء هدف السيتي الرابع، في الدقيقة التسعين، بعد تمريرة رائعة من جوندوجان داخل منطقة الجزاء تصل إلي رياض محرز ليسدد كرة قوية بيسراه علي يسار الحارس

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا عن تشكيل فريقه لمواجهة اليونايتد بعد لحظات.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، إيميرك لابورت، جون ستونز، كايل ووكر.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، جاك جريليش.

خط الهجوم: فيل فودين، برناردو سيلفا، رياض محرز.

مقاعد بدلاء مانشستر سيتي

كارسون، زينشينكو، ماتيبي، إلكاي جوندوجان، فرناندينيو، جاميس، ستيرلينج، ديلاب، جابريل جيسيوس.

وأعلن مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة السيتي، بقيادة المدري الفني الألماني رالف رانجينك.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: أليكس تيليس، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف، آرون وان بيساكا.

خط الوسط الدفاعي: ماكتوميناي، فريد.

خط الوسط الهجومي: بوجبا، برونو فرنانديز، جادون سانشو.

الهجوم: إيلانجا

على دكة البدلاء: هندرسون، بايلي، دالوت، جونز، حنبعل، لينجارد، ماتا، ماتيتش، راشفورد.

يحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 47 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، من أصل 28 مباراة.