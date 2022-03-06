رياضة النواب : الاستماع لخطة شركة المُدن للوقوف علي مدي تنفيذها اعمال الصيانة بمراكز الشباب 

/683619/رياضة-النواب--الاستماع-لخطة-شركة-المدن-للوقوف-علي-مدي-تنفيذها-اعمال-الصيانة-بمراكز-الشباب

اعلن الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، عن دعوة مسئولي شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، والمسئولة عن صيانة وبناء المنشآت الرياضية ، وذلك للاستماع لخطة عملها .

خطة شركة المُدن للوقوف علي مدي تنفيذها اعمال الصيانة بمراكز الشباب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب اسامة عبدالعاطي بشأن عدم صيانة وتنجيل عدد من ملاعب السنبلاوين وتمي الامديد ، وذلك بحضور الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ايمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومصطفي عبدالمعين ، وكيل وزارة التخطيط .

وقال الدكتور محمود حسين ، إن اللجنة ستستمع لشركة المدن ، الاسبوع بعد المقبل ، للوقوف علي حجم الاعمال التي تقوم بها ، ومدي انجازها المهام الموكلة اليها في المدة الزمنية المحددة لها ، ومدي التزامها باعمال الصيانة لمراكز الشباب، لافتا الي أن اللجنة حريصة علي تنفيذ اعمال الصيانة في موعدها المحدد حتي لا تتاثر المنشآت .

من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الوزارة حريصة علي الصيانة الدورية لجميع الملاعب ، كما تم مخاطبة جميع المديريات بمد الوزارة بالملاعب التي تم احلالها وتجديدها ليتم وضعها في خطة الصيانة .

وفيما يتعلق بطلب الاحاطة الذي تقدم به النائب اسامة عبدالعاطي ، أكد "البجرمي " ان مراكز الشباب محل الطلب تم ادراجها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة ، لافتا الي أن الوزارة وافقت علي طلب الاستثمار الذي تقدم به مركز شباب كفر غنام لانشاء حمام سباحة وملعب نجيل صناعي .

يذكر أن اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، اليوم شهد مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز الشباب ، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز ، حيث طالب عدد من نواب اللجنة بضرورة الغاء القرار لعدم حرمان الشباب من ممارسة الالعاب الرياضية المختلفة .

وأوصي زعيم الاغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد ، وزارة الشباب باعادة النطر في قرار الدمج وأن يتم دراسة كل حالة علي حدة ، مع منح فترة توفيق أوضاع لمراكز الشباب التي سيتم استثناءها من قرار الدمج وذلك لمساعدة الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة .

وخلال الاجتماع اكد النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، ان اللجنة طالبت الوزارة في وقت سابق بضرورة دراسة قرار الدمج ، والعمل علي الغاءه لافتا الي أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة القانونية ومستشاري وزارة الشباب ، ولم يتم ابلاغنا بنتائج تلك اللجنة التي شكلتها الوزارة .