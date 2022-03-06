/683617/أحد-أفراد-العائلة-الملكية-في-بريطانيا-يشيد-بمهرجان-فاتن-حمامة-السينمائي

أعربت الأميرة كاترينا واحدة من أفراد العائلة الملكية البريطانية، عن إعجابها بمهرجان فاتن حمامة السينمائي، ومن المقرر إقامة دورته القادمة في العاصمة الفرنسية باريس.

دوت الخليج يرصد إشادة الأميرة كاترينا بمهرجان فاتن حمامة السينمائي

الأميرة كاترينا تشيد بمهرجان فاتن حمامة السينمائي في لندن

أشادت الأميرة كاترينا إحدى أفراد العيلة المالكة في بريطانيا ، عن المجهود الرائع التي قدمته رئيس مهرجان فاتن حمامة السينمائي المنتجة ماجي أنور، وتحدثت خلال فيديو خاص عن استمتاعها بمشاهدت الأفلام التي تم عرضها في الدورة الـ8 للمهرجان، التي تمت في العاصمة البريطانية لندن، وأشارت لإختلاف الموضوعات والقضايا التي ناقشها المهرجان من خلال الأفلام المعروضة فيه.

الدورة الـ9 لمهرجان فاتن حمامة السينمائي في باريس

أعلنت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي، عن إقامة الدورة الـ9 للمهرجان خلال شهر مايو القادم، تزامنًا مع ذكرى ميلاد سيدة الشاشة فاتن حمامة، في العاصمة الفرنسية باريس، والمقرر عرض الأفلام المشاركة في المسابقة الرئيسية بإحدى سينمات باريس، ومعها أفلام البانوراما.

ستقام إحتفالية الإله حتحور الأولى من نوعها في مهرجان فاتن حمامة، خلال الدورة القادمة، مما يزيد من تميز هذه الدورة عن كل ما سبقها.

إحتفالية الإله حتحور في الدورة القادمة من مهرجان فاتن حمامة

ستقدم إحتفالية الإله حتحور "إله الحب والموسيقى" لدى الفراعنة القدماء ضمن فعاليات مهرجان فاتن حمامة السينمائي بفرنسا؛ لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة بالعالم العربي، وسيتم تقديم عرض غنائي وموسيقي خلال الحفل، يوقم به بعض الفنانين الموهوبين من الشباب، وذلك للتعريف بالتراث الموسيقي الخاص بمصر والوطن العربي، تأكيدًا على نشأة الإبداع الفني من الحضارة المصرية، واستمراره حتى الآن عبر توارث الإجيال له.

مهرجان فاتن حمامة السينمائي

يذكر أن عام 2022 سيشهد أنطلاق دورتين سنويتين لمهرجان فاتن حمامة السينمائي، حيث أُقيمت دورته الأولى خلال شهر يناير الماضي، وستقدم دورة أخرى له خلال شهر مايو المقبل، ويُعد هذا المهرجان أول مهرجان مصري يتم إقامته في لندن، من خلال دورته الـ8.

أنطلق مهرجان فاتن حمامة السينمائي لأول مرة في عام 2015، وكان يحمل اسم "مهرجان المنصورة للأفلام القصيرة"، ثم تم تغييره ليحمل اسم سيدة الشاشة العربية بعد وفاتها تخليدًا لها.