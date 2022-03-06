محمد ممدوح ناعيًا إياد داود: «حقك عليا لو كنت قصرت معاك»

/683616/محمد-ممدوح-ناعيا-إياد-داود-حقك-عليا-لو-كنت-قصرت-معاك

حرص الفنان المصري محمد ممدوح على نعي صديقه الإعلامي إياد داود، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت عن عمر ناهز 39 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد نعي الفنان محمد ممدوح للإعلامي إياد داود.

محمد ممدوح يوجه رسالة مؤثرة لإياد داود

نشر ممدوح صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها بكلمات حزينة قائلًا: "اقروا الفاتحة أرجوكم لإياد وادعوا له بالرحمة.. حقك عليا لو كنت قصرت معاك من غير ما أحس يا دود".

وشُيع، ظهر اليوم الأحد، جثمان الفنان والإعلامي المصري إياد داود، الذي توفي عن عمر ناهز 39 عاما، بسبب مضاعفات إثر إصابته بفيروس كورونا.

جنازة إياد داود

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل إياد داود في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بعد ظهر اليوم، وسط حضور وتأثر من عدد كبير من محبيه.

وكانت نعته زميلته في البرامج التلفزيونية سلمى صباحي، قائلة: "أخويا وعشرة عمري إياد داود توفي وذهب للغفور الرحيم.. أرجو من جميع محبيه الدعاء له، ومن يتواجد من جمهورنا في السعودية فأتمنى أن يقوم بعمل عمرة له".

السيرة الذاتية لإياد داود

إياد داود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

كانت آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.

أحداثه تدور في 7 حلقات، وهو بطولة وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

إلغاء عرض فيلم «أبو صدام» لمحمد ممدوح بمهرجان الأقصر

على الصعيد الآخر، ألغى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عرض فيلم «أبو صدام» غدًا، والذي ويجسد ممدوح خلال أحداثه دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، عاطل عن العمل بسبب حدة مزاجه.

فيلم «أبو صدام» هو أولى إنتاجات الأفلام لشركة «سي سينما»، ومن بطولة محمد ممدوح وأحمد داش مع ضيوف الشرف سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب ومن تأليف محمود عزت وقصة وإخراج نادين خان.

قصة فيلم أبو صدام تدور أحداث فيلم عن سائق التريلة القديم صاحب الخبرة مهمة نقل علي طريق الساحل الشمالي، وذلك بعد انقطاع عن العمل دام عدة سنوات، ليقرر أن ينجز مهمتة بشكل كامل كما يليق بسمعتة، لكنه يتعرض إلي موقف صغير علي الطريق فتخرج عن سيطرتة زمام الأمور.