/683614/رسالة-نارية-من-مرتضى-منصور-للغرب-ليه-ما-زعلتوش-على-فلسطين-زي-ما-زعلتوا-على-أوكرانيا

وصف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحرب القائمة الآن بين روسيا وأوكرانيا بالحرب الوهمية، مضيفا أن القمح الذي كان يأتي لمصرمن أوكرانيا أو روسيا يحتم على الجميع عدم انتهاز الفرصة ورفع الاسعار على المواطن المصري.

دوت الخليج وأكمل المستشار مرتضى منصور خلال مداخلة هالتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي مرتضى منصور المذاع على فضائية الحدث اليوم :" الحديث عن اللعب النووي أمر غير مقبول ". نرفض احتلال اي بلد لأخرى وتابع مرتضى منصور:" نرفض احتلال اي بلد لاخرى.. ولكن يذكر الجميع بما فعلته إسرائيل بفلسطين المحتلة.. الغرب زعلان على اوكرانيا .. ليه ما زعلتوش على فلسطين". وتابع المستشار مرتضى منصور:" أين بايدن فيما حدث في العراق وسوريا وفلسطين". مرتضى منصور للغرب: انتو بتدوقو من نفس الكاس اللي شرب منها بعض الدول العربية وأكمل:" اين الضمير العالمي الذي انتفض فجأة بعد الحرب على أوكرانيا من روسيا.. ولا عشان اوكرانيا والناس فيها بيضاء يقصد "التمييز بين العرب واهمال ما فعلته إسرائيل بفلسطين". واستطرد رئيس نادي الزمالك موجها حديثه للزمالك:" انتو بتدوقو من نفس الكاس اللي شرب منها بعض الدول العربية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة نارية من مرتضى منصور للغرب:« ليه ما زعلتوش على فلسطين زي ما زعلتوا على أوكرانيا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.