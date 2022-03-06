/683612/بعد-قليل-التنسيقية-تفتح-النقاش-حول-تداعيات-الأزمة-الأوكرانية-الروسية-وجهود-الدولة-لعودة-المصريين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا الأحد الساعة الثامنة مساء صالون نقاشي لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة للجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

دوت الخليج

التنسيقية تفتح النقاش حول تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر

ومن المقرر أن يشارك في الصالون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأستاذ احمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وبسنت جمال باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ويديره النائب طارق الخولي ومن المقرر أن يعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هذا وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية للمحليات، وذلك بدوائر نوابها، وفي هذا الصدد تواجد نادي مدربي التنسيقية هذا الأسبوع في محافظة البحيرة بدائرة النائبة رشا فايز كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف.

وتضمن التدريب عدد من الموضوعات الهامة، حيث افتتح التدريب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون" ، و "مهام المحليات وأدواتها الرقابية"، وفي اليوم الثاني قدم النائب اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدريبًا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية".

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، فقدم تدريباََ عن مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين. و كانت قد أعلنت النائبة رشا فايز عن الدورة التدريبية بشكل مسبق ، وتم فتح باب التسجيل للراغبين ثم تلا ذلك مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة لحضور التدريب.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي. حضر من نادي مدربي التنسيقية الأستاذة صابرين حجازي امين سر التنسيقية ،و الأستاذ أحمد حسام و من لجنة التنظيم الأستاذ يوسف عماد و الأستاذ معتز بالله مصطفي.