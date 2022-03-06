«لماذا أبتعدت عن الإخراج وتوجهت للتمثيل؟».. هبة عبد الغني تسأل حسين فهمي والفنان يجيب

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كانت الفنانة هبة عبد الغني من بين حضور حفل توقيع كتاب"حسين فهمي سيرة السينما المصرية في نصف قرن"، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والتي تقع حاليًا في محافظة القصر

دوت الخليج يرصد سؤال الفنانة هبة عبد الغني للفنان حسين فهمي في مؤتمر خاص به بالأقصر

هبة عبد الغني تسأل حسين فهمي عن موهبته الإخراجية

وجهت الفنانة هبة عبد الغني سؤالها للنجم حسين فهمي، بخصوص موهبته الإخراجية لماذا لم يقدم أي تجارب إخراج سينمائي رغم دراسته الإخراج في الولايات المتحدة المريكية، بعد أن درسه في المعهد العالي للسينما في مصر، وذلك خلال حضورها حفل توقيع كتاب "حسين فهمي سيرة السينما المصرية في نصف قرن"، للكاتب والناقد أحمد شوقي، والذي تم توزيعه ضمن مطبوعات المهرجان.

وأشارت هبة عبد الغني ان كتاب"حسين فهمي سيرة السينما المصرية في نصف قرن"، يرصد دراسته لتطوير السينما في الثمانينات، ومحطات حسن فهمي في مشاوره التمثيلي على عدة فصول، ويتحدث الكتاب عن الذاكرة الجغرافية

رد حسين فهمي على سؤال هبة عبد الغني

أستفاض الفنان حسين فهمي في الرد على سؤال هبة عبد الغني عن تركه للإخراج وانشغاله بالتمثيل، وأوضح أن فكرة الإخراج تلاشت عندما جذبته الجواء التمثيلية، خاصة بعد أن سطع نجمه في سماء نجوم السينما المصرية، وإداده واحد من أوسم جانات الشاشة.

وأعرب حسين فهمي عن شكره وسعادته بتكريمه من مهرجان الإقصر للسينما الإفريقية، الذي يرأسه المخرج والسيناريست سيد فؤاد.

الندوة الخاصة بالفنان حسين فهمي في الأقصر

أقيمت الندوة الخاصة بتوقيع كتاب"حسين فهمي سيرة السينما المصرية في نصف قرن"، في طريق الكباش بالأقصر، وحضرها عدد من نجوم الفن وصناع السينما المصرية، إلى جانبهم عد كبير من الصحفيين والإعلاميين، كان أولهم الكاتب والناقد أحمد شوقي مؤلف الكتاب.

وكانت هبة عبد الغني من بين نخبة النجوم الذين حضروا الندوة، حيث حضر أيضًا محمود حميدة، سلوى محمد علي، مُحيي إسماعيل، حمزة العيلي، جيهان خليل، بسمة، مجدي أحمد علي وسهر الصايغ، كما حصرت الإعلامية بوسي شلبي والفنانة التونسية غالية بن علي.