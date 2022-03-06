/683610/قائمة-الزمالك-لمواجهة-الجونة-غياب-شيكابالا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردته للأهلي وبيراميدز نحو تحقيق الدوري العام، بينما يريد الجونة تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء.

وشهدت القائمة غياب شيكابالا وطارق حامد عنمواجهة الجونة، الذي فضل أسامة نبيه إراحتهم لمباراة الوداد القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك أمام الجونة

محمد عواد- محمد ابو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي - احمد فتوح في خط الدفاع

امام عاشور - محمد اشرف روقا - اسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم - احمد سيد زيزو - رزاق سيسيه - ماجد هاني - اشرف بن شرقي - سيف جعفر في خط الوسط

سيف الجزيري - يوسف اسامه - عمر السعيد في خط الهجوم

تحديات صعبة لفيريرا مع الزمالك بعد توليه المهمة

تولى البرتغالي جوسفالدو فيريرا مهمة تدريب الزمالك، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن القلعة البيضاء بعد فسخ العقد بالتراضي.

ويواجه فيريرا تحديات صعبة مع الزمالك بعد توليه مسئولية الفريق للمرة الثانية، بعدما حقق نجاحات كبيرة في ولايته الأولى بتحقيق الدوري والكأس معاً.

فأهم تحدي ينتظره فيريرا، مواجهة الوداد في أول لقاء سيخوضه المدرب البرتغالي مع الزمالك، فهي مباراة هامة وفاصلة للزمالك في مشواره الأفريقي، فأي نتيجة غير الفوز سيودع الزمالك بنسبة كبيرة منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

تحديات فيريرا مع الزمالك

ثم يلعب الزمالك أمام بترو أتليتكو وهي مباراة لا تقل أهمية عن مواجهة الوداد، حيث مطالب الزمالك بالفوز في الثلاث مباريات المتبقيين في مجموعته من أجل حصد بطاقة التأهل، بدون الدخول في حسابات أخرى مثل العام الماضي.

ويختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ساجرادا في القاهرة، ليكون مطالب الفريق بالفوز ليتأهل الفريق للدور القادم.

أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالمدير الفني الجديد جوسفالدو فيريرا، بعد التعاقد معه خلفاً لباتريس كارتيرون.

وقال خلال حديثه للاعبي الزمالك خلال جلسة جمعتهم ببعضهم: " فيريرا مدرب بروفيسور خد الدوري والكأس معانا، وفي السد القطري حقق معاهم بطولات كبيرة، وهو جي معاه 3 مساعدين، عشان يعمل شغله صح".