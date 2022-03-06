رئيس الجالية المصرية بكييف: إجلاء 70% من المصريين فى أوكرانيا حتى الآن

قال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إنه تم إجلاء أكثر من 70% من أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا حتى الآن، وذلك بالتعاون المستمر قبل وأثناء الأزمة مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية. أضاف فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن النسبة الباقية من الجالية المصرية في أوكرانيا، تتم الأعمال في الوقت الحالي على إخراجهم من أوكرانيا لتفادي أضرار الأزمة، مردفا: "هناك جنودا مجهولة تعمل معنا من أبناء الجالية المصرية لتسهيل خروج المصريين من أوكرانيا". وتابع رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، أن هناك أيضا فتيات مصريات تعمل على مساعدة المصريين المتواجدين في أنحاء أوكرانيا، على الخروج من الدولة الأوكرانية لحماية المصريين من الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا: "كل من يعمل معنا من المصريين في أوكرانيا يستحق الشكر كثيرا".

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