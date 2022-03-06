محافظ الشرقية يؤكد عدم وجود تصدعات فى كوبرى العصلوجى

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ- فى تصريح، اليوم الأحد: إنه تم تشكيل لجنة فنية للفحص برئاسة المهندسة سلوى سامى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى فى الشرقية، للتأكد من صحة ما نشر من عدمه.

وأضاف أن التصدعات الموجودة بسور الكوبرى ما هى إلا فواصل تمدد وقد تم تهذيب تلك الفواصل، موضحا أن الكوبرى مازال تحت الإنشاء ويشهد أعمال التأسيس، وأنه عقب الانتهاء من تلك الأعمال سيتم التشغيل التجريبى، لرصد أى ملاحظات أوعيوب قد تظهر ليتم معالجتها على الفور قبل التشغيل الفعلى حفاظاً على أرواح المواطنين وقائدى السيارات.

من جانبها، قالت رئيسة هيئة الطرق والكبارى بمحافظة الشرقية إن الهيئة تقوم بالصيانة الدورية للكبارى والجسور ولديها جهات رقابية واستكشافية ومتابعات ميدانية لجميع المشروعات التابعة للهيئة على مستوى المحافظة.