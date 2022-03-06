/683608/مرتضى-منصور-طارق-حامد-قعد-مع-أحمد-وأمير-ساعتين-معرفش-أتفقوا-على-ايه

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ملف تجديد العقود للاعبين، التي ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره على صفحته الرسمية: "طارق حامد زارني بالأمس وقعد مع أمير وأحمد يتكلموا لمدة ساعتين ومعرفش بيتكلو في أيه، والنادي محتاجه وعايزه وهنقدره"

وأضاف: "أشرف بن شرقي لسه قافل معايا طلب أخوه عشان يقعد مع أمير ويجدد، هيقعد ويتفق ويحكموني أنا في الأخر على الرقم والبنود اللي اختاروها".

وأكمل: " أسامة نبيه عمره ما كان صاحبي، أنا اختارته عشان سيرته الذاتيه المميزة، وكان مدرب منتخب مصر وتأهل لكأس العالم، وكان لاعب مهذب ومحترم وأفاد نادي الزمالك".

وأردف: "بنشكر أحمد عبد المقصود على الفترة القصيرة التي قضاها معنا، وهيرجع تاني لقطاع الناشئين، بعد عودة فيريرا".

افراد الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك

- فيريرا مدير فني

- أسامة نبيه مدرب عام

- جوزيه روي مدرب مساعد

- أندريه فيليب مدرب أحمال

- بيدرو روبرتو محلل اداء

- أيمن طاهر مدرب حراس مرمي

مرتضى منصور يعلن عن لاعبي الزمالك الذي سيجددوا

وعن لاعبي الفريق التي لم تجدد بعد مع الزمالك، أكد مرتضى منصور في فيديو نشرة منذ لحظات عن أسماء وموقفهم مع الفريق.

وجاءت قائمة وأسماء اللاعبين الذي وافقوا علي التجديد، "طارق حامد - بن شرقي - سيسيه - ابو جبل - حازم امام - عمر السعيد".

ويواجه فيريرا تحديات صعبة مع الزمالك بعد توليه مسئولية الفريق للمرة الثانية، بعدما حقق نجاحات كبيرة في ولايته الأولى بتحقيق الدوري والكأس معاً.

فأهم تحدي ينتظره فيريرا، مواجهة الوداد في أول لقاء سيخوضه المدرب البرتغالي مع الزمالك، فهي مباراة هامة وفاصلة للزمالك في مشواره الأفريقي، فأي نتيجة غير الفوز سيودع الزمالك بنسبة كبيرة منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ثم يلعب الزمالك أمام بترو أتليتكو وهي مباراة لا تقل أهمية عن مواجهة الوداد، حيث مطالب الزمالك بالفوز في الثلاث مباريات المتبقيين في مجموعته من أجل حصد بطاقة التأهل، بدون الدخول في حسابات أخرى مثل العام الماضي.