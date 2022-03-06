/683607/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تواصل-جولات-تدريب-المحليات-بمقرات-نوابها

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية للمحليات، وذلك بدوائر نوابها، وفي هذا الصدد تواجد نادي مدربي التنسيقية هذا الأسبوع في محافظة البحيرة بدائرة النائبة رشا فايز كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين واستمر التدريب الذي يقدمه نادي مدربي التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف.

دوت الخليج

نادي مدربي التنسيقية

وتضمن التدريب عدد من الموضوعات الهامة، حيث افتتح التدريب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون" ، و "مهام المحليات وأدواتها الرقابية"، وفي اليوم الثاني قدم النائب اكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ تدريبًا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعاية الانتخابية".

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، فقدم تدريباََ عن مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين. و كانت قد أعلنت النائبة رشا فايز عن الدورة التدريبية بشكل مسبق ، وتم فتح باب التسجيل للراغبين ثم تلا ذلك مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة لحضور التدريب.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي. حضر من نادي مدربي التنسيقية الأستاذة صابرين حجازي امين سر التنسيقية ،و الأستاذ أحمد حسام و من لجنة التنظيم الأستاذ يوسف عماد و الأستاذ معتز بالله مصطفي.