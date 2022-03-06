/683606/الأرصاد-تكشف-عن-حالة-الطقس-غدا--أعرف-التفاصيل

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا ستشهد البلاد تحسن نسبي فى الطقس وانخفاض في درجات الحرارة بمعدل 10 درجات خلال الأيام المقبلة.

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وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن بدء تحسن الأحوال الجوية مع نهاية اليوم والهدوء في سرعة الرياح.

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس بسبب منخفض السودان الموسمي، مشيرا إلى البلاد تتعرض لمنخفض جوي شبه خماسيني جاء من شرق ليبيا ووصل للدولة المصرية وصلا للصحراء الغربية ومن ثم الى جميع أنحاء الجمهورية.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا .. أعرف التفاصيل

وأوضح الدكتور محمود شاهين، أن الرياح الحالية محملة بالاتربة وتجعل الرؤية منخفضة في جميع المحافظات ويجب أخذ الحذر من ذلك على جميع سائقي السيارات.

وأشار إلى أن المنخفض الجوي بدأ بالتحرك إلى جهة الشرق ناحية شبه جزيرة سيناء وبدأت الاجواء تتحسن في جميع أنحاء الجمهورية ووتحسن الرؤية تدريجيا.

مضيفا أن خلال الساعات القادمة سوف تشهد الجمهورية انخفاضا فى درجات الحرارة عن اليوم من 5 لـ 6 درجات بلإضافة لهدوء في سرعات الرياح عن اليوم.