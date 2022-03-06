/683604/الغرف-التجارية-تكشف-سبب-زيادة-أسعار-الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب الضرب من حديد على كل من يعبث بقوت الشعب المصرى.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن أسعار العلف ارتفعت بشكل غير منطقى وهذا ما تسبب فى ارتفاع أسعار الدواجن.

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وأوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن شهر رمضان يشهد زيادة فى الطلب على الدواجن بنسبة تصل لـ 25%.

وتابع الدكتور عبد العزيز السيد، أن هناك زيادة كبيرة فى أسعار البيض ووصل سعر كرتونة البيض البيضاء لـ 60 جنيها وكرتونة البيض الحمراء وصلت لـ 63 جنيها.

الغرف التجارية تكشف سبب زيادة أسعار الدواجن

وأشار إلى أنه يتوقع أنخفاض فى أسعار الدواجن بعد الأسبوع الأول من رمضان وذلك بسبب أن المواطنين قبل شهر رمضان يكونوا مقبلين على شراء السلع الغذائية تجهيز واستقبالا لشهر رمضان المبارك.

مضيفا أن لدينا احتياطي استراتيجي من زيت النخيل يكفي لـ 11 شهرا مقبل.