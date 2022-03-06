/683602/بعد-أرتفاع-العيش-السياحي--حقيقة-رفع-سعر-الرغيف-المدعم

قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن الدولة تحاول على قدر المستطاع توفير كل المنتجات الغذائية للمواطنين.

دوت الخليج وأضاف حماد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن لا مساس برغيف الخبز المدعم حاليا، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار كانت في سعر رغيف العيش الحر وليس المدعم من الدولة. بعد أرتفاع العيش السياحي .. حقيقة رفع سعر الرغيف المدعم وأوضح رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن زيادة سعر رغيف العيش السياحي جاء نتيجة زيادة سعر الدقيق.

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