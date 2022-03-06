/683601/وزير-القوى-العاملة-يكشف-عن-موعد-إجراء-انتخابات-النقابية-العمالية

تحدث الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة عن اشكالية انتقال الحكومة للعاصمة الادراية الجديدة موضخا أن وزارة القوى العاملة وقعت أول اتفاقية عمل جماعية من مبنى الوزارة الجديدة بالعاصمة الادارية.

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جاء ذلك خلال تصريحاته عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على قناة الحدث اليوم، موضحاأن العمل في الوزارة بالعاصمة ما زال تجريبي ولكن اصريينا على صدور الاتفاقيات من الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وعن موعد اقامة الانتخابات العمالية، قال وزير القوى العاملة أنها ستكون عقب عيد الفطر، حيث انه لا نية للتأجيل.

وزير القوى العاملة يكشف عن موعد إجراء انتخابات النقابية العمالية

وقال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة اننا نتعان مع القطاع الخاص والشركات العالمية من اجل تقديم منح تدريبية للخريجين، تضمن لهم النجاح بشكل كبير.

مشروع قانون العمالة المنزلية

وتابع أن مشروع قانون العمالة المنزلية قائلا:" كانت هناك مطالبة من الكثيرين بشان احتواء قانون العمل اشتراطات خاصة بالعمالة المنزلية، ولكن راينا ان يكون للعمالة المنزلية احكام خاصة ومشروع قانون خاص بها يحكم عملها.

وتابع انه فور الانتهاء من قانون العمل سيتم العمل على بدء مشروع قانون للعمالة المنزلية مع الاطلاع على تجارب الدول الاخرى السابقة التي كان لها تجارب في هذا الامر.