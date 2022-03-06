/683597/الحكومة-توقف-الدعم-عن-485-متعديا-بالبناء-المخالف-على-الأراضى-الزراعية-بـ9-محافظات

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقاً لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخراً للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

دوت الخليج

الحكومة توقف الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بـ9 محافظات

وأضاف السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء تلقى تقريراً مفصلاً تضمن بياناً ببيانات الذين قاموا بالتعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، مشيراً إلى أنه تم رصد حالات التعدى بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية، منوهاً كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.

وشدد رئيس الوزراء مجدداً على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمى مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومى للدولة المصرية، مشيراً إلى المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات فى هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة.