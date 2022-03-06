/683595/وزير-القوى-العاملة-اعداد-مشروع-قانون-خاص-بالعمالة-المنزلية-وسنطلع-على-تجارب-السابقين

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة اننا نتعان مع القطاع الخاص والشركات العالمية من اجل تقديم منح تدريبية للخريجين، تضمن لهم النجاح بشكل كبير.

دوت الخليج

ولفت وزير لاقوى العالمة خلال تصريحاته عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع على قناة الحدث اليوم، إلى مشروع قانون العمالة المنزلية قائلا:" كانت هناك مطالبة من الكثيرين بشان احتواء قانون العمل اشتراطات خاصة بالعمالة المنزلية، ولكن راينا ان يكون للعمالة المنزلية احكام خاصة ومشروع قانون خاص بها يحكم عملها.

وزير القوى العاملة: اعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية وسنطلع على تجارب السابقين

وتابع انه فور الانتهاء من قانون العمل سيتم العمل على بدء مشروع قانون للعمالة المنزلية مع الاطلاع على تجارب الدول الاخرى السابقة التي كان لها تجارب في هذا الامر.