/683594/مرتضى-منصور-يعلن-عن-الجهاز-الفني-الجديد-للزمالك-وأسماء-اللاعبين-الراحلين

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الجهاز الفني الجديد للفريق، بقيادة البرتغالي فيريرا، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كشف مرتضى منصور عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك، وعن لاعبي الفريق التي لم تجدد بعد مع الفريق والتي تنتهي عقودها في نهاية الموسم الجاري.

الجهاز الفني للزمالك

- فيريرا مدير فني

- أسامة نبيه مدرب عام

- جوزيه روي مدرب مساعد

- أندريه فيليب مدرب أحمال

- بيدرو روبرتو محلل اداء

- أيمن طاهر مدرب حراس مرمي

لاعبيى الزمالك التي وافقت على التجديد

وعن لاعبي الفريق التي لم تجدد بعد مع الزمالك، أكد مرتضى منصور في فيديو نشرة منذ لحظات عن أسماء وموقفهم مع الفريق.

وجاءت قائمة وأسماء اللاعبين الذي وافقوا علي التجديد، "طارق حامد - بن شرقي - سيسيه - ابو جبل - حازم امام - عمر السعيد".

وبتلك الأسماء يغيب، محمد أوناجم – عبد الله جمعه – محمد أشرف روقا، والتي لم يذكرهم مرتضى في حديثة بعد في أكثر من فيديو نشره له.

ويواجه فيريرا تحديات صعبة مع الزمالك بعد توليه مسئولية الفريق للمرة الثانية، بعدما حقق نجاحات كبيرة في ولايته الأولى بتحقيق الدوري والكأس معاً.

فأهم تحدي ينتظره فيريرا، مواجهة الوداد في أول لقاء سيخوضه المدرب البرتغالي مع الزمالك، فهي مباراة هامة وفاصلة للزمالك في مشواره الأفريقي، فأي نتيجة غير الفوز سيودع الزمالك بنسبة كبيرة منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

تحديات فيريرا مع الزمالك

ثم يلعب الزمالك أمام بترو أتليتكو وهي مباراة لا تقل أهمية عن مواجهة الوداد، حيث مطالب الزمالك بالفوز في الثلاث مباريات المتبقيين في مجموعته من أجل حصد بطاقة التأهل، بدون الدخول في حسابات أخرى مثل العام الماضي.

ويختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ساجرادا في القاهرة، ليكون مطالب الفريق بالفوز ليتأهل الفريق للدور القادم.

ثم يعود فيريرا مع الزمالك لمواجهات الدوري العام بمواجهة قوية أمام بيراميدز يوم 6من الشهر القادم، والتي ستحدد مصير الزمالك بشكل كبير في المنافسة على الدوري هذا الموسم، في ظل المنافسة الشرسة بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز.