/683593/وكيل-تعليم-بورسعيد-يشهد-دورى-العباقرة-لطلاب-الثانوية-العامة-فى-نسخته-الثالثة

ورحب مدير فرع الأكاديمية خلال كلمته بالحضور من الطلاب وقيادات التعليم بالمحافظة مشيرا إلى أن الدولة تبذل كل جهدها للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وبالتالى ‏الإهتمام بالطلاب أمل الوطن المنشود لافتا إلى أن إستضافة الأكاديمية لهذة المسابقة للعام الثالث له دور كبير فى تطوير العلم داخل المحافظة، وأوضح الدكتور أكرم أن هناك تعاون تام بين تعليم بورسعيد والأكاديمية لصالح الطلاب الذين هم مخرجات العملية التعليمية مشيرا إلى أن الهدف الأسمى ‏والأكبر من إقامة مثل هذه المسابقات هو التعريف بمعنى التنافسية للطلاب على الصعيدين المحلى والدولى بغض النظر عن من سيفوز بالمسابقة من المدارس المشاركة مشيدا بالدور التنظيمى للمسابقة.

و قال وكيل تعليم بورسعيد أن الهدف من التنمية المستدامة فى التعليم هو إمتلاك نظام تعليمى يستطيع المنافسة العالمية وفق التقييم الدولى مؤكدا على أن الدولة لديها من ‏الطلاب من يمتلكون العقول المستنيرة لكنهم يفتقرون إلى منهجية التفكير العلمى المنظم وأن هذه المسابقات بمثابة التدريب على التنافسية المحلية بكسب مهارات ‏وقيم وأخلاقيات التنافس متمنيا التوفيق لجميع الطلاب المشاركين.‏

دورى العباقرة فى بورسعيد

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة تستهدف طلاب الشهادة الثانوية العامة وإشترك بها 150 طالبا وطالبة يمثلون 30 مدرسة من مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة ‏بالإضافة إلى تواجد 30 مشرفا ومشرفة وتتنافس الفرق المشتركة من خلال جولات حيث تحتوى كل جولة على 6 أسئلة منها 3 أسئلة فى المعلومات العامة و 2 من المناهج ‏الدارسية و سؤال فى إنجازات الدولة.‏ وقد أسفرت أولى جولات المسابقة عن فوز طالبات مدرسة رفيدة الأنصارية محققات 50 نقطة على طلاب المرحلة الثانوية بمجمع محمد السيد وحسن بدراوى ‏التعليمى الذين حققوا 30 نقطة وسط حضور كل الفرق المشاركة والمتنافسة فى هذه المسابقة السنوية.‏