محيي إسماعيل يكشف تفاصيل مثيرة عن زواجه عرفيًا

/683592/محيي-إسماعيل-يكشف-تفاصيل-مثيرة-عن-زواجه-عرفيا

كشف الفنان محيي إسماعيل عن زواجه عرفيًا من إحدى السيدات دون ذكر اسمها، وذلك خلال ندوة عن السيكودراما في السينما المصرية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زواج الفنان محيي إسماعيل زواجًا غير شرعي.

محيي إسماعيل بفعاليات مهرجان الأقصر للسينما

قال محيي إسماعيل: "لست رجلًا متطرفا، أنا متوازن تزوجت من ست لمدة عشر سنوات، توفيت، نقيتها شبه والدتي وشها ملاك، كانت تساعدني بالصمت ممنوع تجادلني تطلق على طول".

زواج محيي إسماعيل الأول

وتابع: "وكان غير مسموح لها برؤية أحد غير أسرتها وأسرتي، وكانت تساعدني بالصمت ولا تفرض نفسها عليا.. ولو ردت عليا وجادلتني كنت طلقتها".

سبب زواج محيي إسماعيل عرفي

وأضاف: "اتجوزت عرفي، وأحيانا العرفي يكون لظروف صعبة في حياتي فلا أستطيع الجمع بين شيئين، الفن في حياتي هو نمرة واحد".

وعقد مقارنة بين الفن وجسم المرأة، مشيرًا إلى أن الفن يجب أن يعتمد على التلميح والتشويق وليس التصريح.

محيي إسماعيل يمتنع عن حضور ندوته بمعرض الكتاب

على الصعيد الآخر، رفض الفنان محيي إسماعيل دخول ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتي جاءت تحت عنوان 200 عام ميلاد ديستوفسكي.

سبب تغيب محيي إسماعيل عن ندوته بمعرض الكتاب

وقال محيي إسماعيل إن سبب رفضه دخول القاعة جراء غياب الحضور، مطالبا بوجود ألف شخص ليوافق على الحضور رغم أن القاعة لا تتحمل هذا الرقم.

آخر أعمال محيي إسماعيل السينمائية

يشار إلى أن آخر أعمال محيي إسماعيل كانت فيلم "الكنز" بجزئيه الأول والثاني، حيث شارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، روبي، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، هاني عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

أبرز أعمال محيي إسماعيل المسرحية

وقدم محيي إسماعيل العديد من المسرحيات طوال مسيرته الفنية، من بينها: «الليلة السوداء» و«سليمان الحلبي» و«دائرة الطباشير القوقازية».. وسرعان ما إتجه إلى التمثيل بالأفلام السينمائية، إذ كان مُنجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية،