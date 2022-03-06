/683591/إيرين-سعيد-قانون-الفحص-الطبي-يلزم-المقبلين-على-الزواج-بحضور-ظورات-تدريبية

قالت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية، أن قانون الفحص الطبي جاء مختلف مفسرة ذلك أن اي تشريع يهدف الى فرض غرامة وعقوبة، على عكس مشروع قانون الفحص الطبي والذي يلزم بالتوعية للمقبلين على الزواج من خلال دورات وكورسات تدريبية.

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وأكملت النائبة ايرين سعيد خلال لقائها عبر برنامج كلام الناس تقديم الاعلامية ياسمين عز المذاععلى قناة ام بي سي مصر 2، أن مشروع القانون يلزم الجيل الحالي المقبل على خطوة الزواج بحضور برامج وكوروسات توعية منوهة أنه سيكون هناك دورات تدريبية بكافة المحافظات.

إيرين سعيد: قانون الفحص الطبي يلزم المقبلين على الزواج بحضور ظورات تدريبية

ونوهت سوف يكون هناك اجتياز لفترة التدريب للمقبلين على الزواج، من أجل أن ينال على الشهادة التي تضمن زواجه بشكل صحيح بدون أي مشاكل وتشوهات.

ولفتت:" الرسم المتمثل 500 جنيه في مشضروع القانون شامل جميع الاجراءات، لافتة أن القانون لم يتم الموافقة عليه حتى الان وسوف يكون هناك ابداء للراي عليه مرة اخرى.

هدف مشروع القانون

وأشارت عضو اللجنة الصحية أن مشروع القانون يهدف إلى إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا، بالاضافة إلى تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما منأجل التحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهم.

واختتمت:" القانون لسه في مرحلة المطبخ حتى خروجه بشكل رسمي وتطبيقه على ارض الواقع".