/683589/قريطم-المرأة-المصرية-حصلت-على-كافة-حقوقها-القانونية-والدستورية-فى-عهد-الرئيس-السيسى

أشاد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجلوس 98 أمراة مصرية على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، إنتصار جيد لصالح المرأة المصرية، في عهد الرئيس السيسي.

الحقوق القانونية والدستورية للمرأة

وأكد قريطم في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين اليوم، أن القيادة السياسية الحكمية حريصة على دعم المرأة علي كافة المستويات سواء السياسية اوالاقتصادية اوالاجتماعية، لافتا الي أن أوضاع المرأة خلال السنوات الماضية تغيرت تمامًا، وأصبح دورها فعال بدرجة أكبر في المجتمع ، مؤكداً أن المرأة المصرية حصلت على كافة حقوقها القانونية والدستورية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال، عضو مجلس النواب، أن قرار تنصيب 98 قاضية بمجلس الدولة جاء وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 3 أكتوبر عام 2021 بتعيينهن وقد التحقن بالعمل وتم توزيعهن على الدوائر المختلفة بإعتبار أن الدرجة الوظيفية الخاصة بهم فى هيئة مفوضى الدولة ملائمة الدرجات الوظيفية لهن .

يذكر أن هذا القرار يأتى تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021 بتعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة في الإنجـاز المتميز الذي يتم حاليا بالمجلس، وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.