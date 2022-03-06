مرتضى منصور: «مافيش فريق مرعب غير الزمالك».. وفيريرا مدرب بروفيسور

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أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالمدير الفني الجديد جوسفالدو فيريرا، بعد التعاقد معه خلفاً لباتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال خلال حديثه للاعبي الزمالك خلال جلسة جمعتهم ببعضهم: " فيريرا مدرب بروفيسور خد الدوري والكأس معانا، وفي السد القطري حقق معاهم بطولات كبيرة، وهو جي معاه 3 مساعدين، عشان يعمل شغله صح".

وأضاف: " الدوري لسه بدري وعندنا كأس مصر، ولسه عندنا الوداد هنا نفوزعليهم ونكسب بتر أتليتكو وساجرادا هنتاهل إن شاء الله، مافيش فريق مرعب، الزمالك هو اللي مرعب"

وزاد: " بخاطب جماهير الزمالك المحترمة تملى الملعب في المباريات القادمة، لأن في اللقاء الماضي كان الملعب فاضي بالرغم أننا كنا واخدين موافقة بحضور 100 مشجع".

موعد مباراة الزمالك والوداد والقنوات الناقلة

تزداد عمليات البحث على محرك جوجل، في الساعات الأخيرة، عن موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع الوداد المغربي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وسجرادا، والتي حسمت حتى الآن ثلاث جولات من المجموعة.

يلتقي الزمالك مع الوداد المغربي الجمعة المقبلة الموافقة الحادي عشر من مارس الجاري، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة بإياب دور المجموعات.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والوداد الرياضي المغربي في السادسة من مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

مرتضى منصور للأندية السعودية: «أبو جبل مش هيروح النصر وسيبوا لاعيبة الزمالك في حالهم»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ملف تجديد عقود اللاعبين، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الإخبارية السعودية: "أبو جبل مش هيروح النصر السعودي هو كلمني خلاص وقالي هيجدد للزمالك، أطالب الأندية السعودية أن يتركوا لنا اللاعبين".

وأضاف: "بصرف النظر عن النصر السعودي أو أي نادي أخر، أي لاعب ليس لديه رغبة في الإستمرار في الزمالك لن يستمر".

وأكمل: "أطالب الناس في السعودية أو أي فريق، عندما يريدون لاعيبة من الزمالك يدخلوا من الباب مش الشباك عشان دي صفة مش كويسه".

وأختتم قائلاً: " تعاملنا مع الأندية السعودية المحترمين من قبل عندما أخرجنا عبد الشافي وشيكابالا وكهربا إعارة لهم، عندما تفاوضوا معنا دخلوا من الباب".