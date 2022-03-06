/683585/إيرين-سعيد-مشروع-قانون-الفحص-الطبي-الشامل-يحد-من-مشاكل-الطلاق-والخلافات-الاسرية

قالت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية، أن قانون الفحص الطبي الشامل والمقدم من النائب كريم السادات يهدف إلى إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا، بالاضافة إلى تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما منأجل التحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهم.

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وأكملت النائبة ايرين سعيد خلال لقائها عبر برنامج كلام الناس تقديم الاعلامية ياسمين عز المذاععلى قناة ام بي سي مصر 2 ، الفحص الطبي يكون م، أجل الطمأنة على الصحة البدنية والحالة الاجتماعية والصحة النفسية، موضحة ان الحالة البدنية تمس الامراض التي قد تطرأ على راغبي الزواج قبل اتمامهم هذا الأمر.

واتابعت النائبة ايرين سعيد أن مشروع القانون يهدف إلى اجراء دورات تاهيلية من اجل التعامل مع الازواج ، بالاضافة إلى توجيه النظر إلى اهمية الطب النفسي.

إيرين سعيد: مشروع قانون الفحص الطبي الشامل يحد من مشاكل الطلاق والخلافات الاسرية

واختتمت النائبة ايرين سعدي أن أن مشكلات الطلاق المبالغ فيه في المجتمع المصري هو ما دفع إلى التقدم بمشروع قانون الفحص الطبي الشامل، منوهة أنه سيضمن حل المشاكل النفسية وبالتالي تقيلي هذه النسبة وتخفيف حدة المشاكل الأسرية.