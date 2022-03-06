/683583/جريمة-قتل-في-أولى-حلقات-مسلسل-منورة-بأهلها-أحداث-مثيرة

عُرضت الحقلة الأولى والثانية من مسلسل منورة بأهلها، ليظهرا جريمة قتل المجني عليه فيها مجهول الهوية، كما ظهر أنه تعرض للقتل مرتين بطريقتين مختلفتين، الأولى مسموم والثانية مذبوح، وبدأت رحلة البحث عن القاتل وهوية المقتول.

دوت الخليج تكشف تفاصيل الحلقة الولى والثانية من مسلسل منورة بأهلها على منصة شاهد VIP

شاهد VIP تعرض جريمة قتل

يقوم أحمد السعدني بدور وكيل النيابة في مسلسل بنورة بأهلها، الذي يحقق في جريمة قتل المصور مُهاب الذي يُقدمه محمد حاتم، والذي سبق وصوره من قبل، وبعد فشل النيابة في الوصول لهوية المجني عليه، يقرر آدم وكيل النيابة أن يذهب إلى المنصورة لاحضار والدة القتيل لتتعرف عليه، ولكنها تذهب إلى المشرحة وتنفي أنه ابنها، فتتأيد الجريمة ضد مجهول.

صور كثيرة تؤدي إلى معرفة القاتل

وصل صندوق كبير به عدد من الصور المقطعة إلى وكيل النيابة آدم، عن طريق شخص لم يصرح باسمه لكي لا تمسه الشبهات في جريمة القتل، رغم أعترافه أنه كان يود فعل ذلك، ويقوم آدم بتجميع هذه الصور ومعرفة عدد من الأشخاص المحيطين بمُهاب قبل قتله.

ناهد السباعي راهبة في مسلسل منورة بأهلها

توصل آدم إلى راهبة تدعى "ماري" كان القتيل على علاقة بها، ومن خلال التحقيق معها عرف أنها كانت مقربة من مُهاب الذي أدعى أن اسمه مايكل لكي يستطيع التعرف عليها، وبعد فترة أستطاع أن يقنعها بالعمل كموديل عند مصمم ازياء يدعى "عادل الشهاوي" الذي يقوم بدوره الفنان باسم سمرة، وذلك لقدرة مهاب الخاصة في التعرف على السمات الشخصية لمن يقوم بتصويرهم، ورغم عدم الوصول إلى سبب أنتهاء علاقتهما، ماري تذهب لتطلب الرهبنة وإعتزال العالم.

ما وراء عادل الشهاوي؟

كان عادل الشهاوي مصمم الأزياء هو آخر من ألتقا بمهاب في الليلة السابقة لقتله، وكان معه مجموعة من الأصدقاء وقاموا بشرب مشروب السيكومانص جمعهم، ليخبر الشهاوي مُهاب أن هذه هي المرة الأخرة التي سوف يلتقيان فيها سويًا، وهذا ما جعل مصمم الأزياء عادل الشهاوي متهمًا بالقتل، خاصة وأن مُهاب مات مسمومًا وليس مذبوحًا فقط.

خطف غادة عادل

أنتهت الحلقة الثانية بخطف علياء فوزي، وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة غادة عادل في مسلسل منورة بأهلها، وذلك خلال تحذير ماري من التتعامل مع مهاب، ضمن عدد من الأشخاص الذين قالت ماري أنهم حذروها منه، وكانت عليا فوزي سبق وظهرت وهي تحاول إقناع مُهاب نفسه بعد العمل مع عادل الشهاوي.

مسلسل منورة بأهلها

يحكي مسلسل منورة بأهلها قصة جريمة قتل المصور مُهاب الذي ترك المنصورة ليواصل رحلة الوصول لحلمه في القاهرة، ولديه موهبة خاصة، وذلك خلال 10 حلقات يتم عرضهم على منصة شاهد VIP، يتمتعون بالتشويق والإثارة والغموض، والمسلسل من إخراج يسري نصر الله، وتأليف أمين راضي، وتضم بطولة المسلسل كل من ليلى علوي، باسم سمرة، محمد حاتم، غادة عادل، أحمد السعدني، ناهد السباعي وعباس أبو الحسن.