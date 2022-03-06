وزير الخارجية: التصدى لتغير المناخ لم يعد مسؤولية قاصرة على الحكومات وحدها

جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم الأحد، فى الحدث الخاص الذى نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال حول الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP 27، والتى تستضيفها وتترأسها مصر فى نوفمبر 2022.





وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الحدث أشاد فيها بالدور الذى تضطلع به الجمعية فى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبريطانيا، معربا عن التطلع إلى أن يُسهم هذا الحدث فى تعزيز الجهود الجارية للتحضير للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.

وذكر حافظ، أن الوزير شكرى استعرض خلال كلمته أوجه التعاون القائم بين مصر وبريطانيا فى مجال تغير المُناخ، سواء فى الأُطر الدولية متعددة الأطراف، على غرار التحالف المعنى بجهود التكيُف مع المُناخ Adaptation Action Coalition الذى تترأسه كل من مصر وبريطانيا بشكل مشترك، أو على الصعيد الثنائى عبر الاستثمارات البريطانية فى العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة.

ونوه أيضاً بما يمثله العام الجارى من أهمية خصوصًا للبلدين فى ضوء ما سيشهده من انتقال قيادة عمل المُناخ الدولى من بريطانيا إلى مصر خلال الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف COP 27، والتى تعتزم مصر خلالها البناء على ما حققته الدورة السابقة للمؤتمر بجلاسجو من نجاح للانتقال نحو مرحلة التنفيذ الفعلى للتعهدات على الأرض.

كما أوضح وزير الخارجية، أن التصدى لتغير المُناخ لم يعد مسؤولية قاصرة على الحكومات وحدها، بل يتعين مساهمة شتى الأطراف فى هذا الصدد، ومن بينهم مجتمع الأعمال الذى يستطيع الاضطلاع بدور هام عبر دعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر والتعاون فى مجال الطاقة المتجددة، أخذا فى الاعتبار توافر الإرادة السياسية والإطار التشريعى المناسب لتحقيق هذا الهدف.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكرى على حرص مصر، بوصفها الرئيس المُقبل للمؤتمر، انخراط مختلف الأطراف المعنية فى عمل المُناخ فى الجهود الجارية للتحضير للمؤتمر، وإتاحة الفرص المناسبة أمام المشروعات الجادة فى الإسهام فى التصدى لتغير المُناخ لاستعراض جهودها فى هذا الصدد.