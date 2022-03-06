وزير الزراعة يبحث آخر مستجدات برنامج إنتاج تقاوى الخضر

جدة - نرمين السيد - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع فريق إنتاج تقاوى الخضر بمعهد البساتين، آخر مستجدات وتطورات العمل بالبرنامج، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية للتعرف عن محاور تنفيذ البرنامح لاستنباط الهجن الجديدة.





كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذى عقد اليوم الأحد - خطة إضافة محاصيل أخرى للبرنامج وتعريف شركات التقاوى والمشاتل، للترويج للهجن المصرية.

ويأتى ذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنتاج البذور ذات الجودة العالية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتعزيز جهود إنتاج تقاوى الخضر فى مصر، بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعى.

ووجه وزير الزراعة بتوفير كل مستلزمات الإنتاج لجميع المحاصيل ومناطق تنفيذ البرنامح، كما وجه بالتواصل المستمر مع شركات التقاوى الأجنبية ذات السمعة العالمية لتشجيع التعاون معها، بما يعود بالنفع على المنتح المصرى وتقليل تكلفه الإنتاج وزيادة العائد من وحدة المساحة.

وطالب باتخاذ كافه الإجراءات بشأن حوكمة إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع التقاوى، وضرورة تعظيم الاستفادة من التمويل المتاح أقصى استفادة ممكنة، حفاظًا على المال العام، فضلا عن المتابعة الميدانية على الطبيعة لمكونات البرنامج، وعقد اجتماعات دورية أسبوعية وشهرية لحل كل المشكلات التى تواجهه.

وكلف أعضاء الفريق الوطنى لإنتاج التقاوى ببذل المزيد من الجهد من أجل الإسراع بالخطوات التنفيذية للبرنامج واستنباط أفضل الأصناف من تقاوى الخضر محليا، مؤكدًا توفير كل الدعم لنجاح البرنامج، وأهمية وجود خريطة طريق لكل محصول بآليات التنفيذ مع خطة زمنية محددة، وأيضا آلية للرقابة والمتابعة والتقييم.