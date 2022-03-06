محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات للاحتفال بالعيد القومى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، موافقة وزير الكهرباء على زيادة الطاقة الكهربائية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمقدار 6 ميجاوات، مما سيؤدى إلى توفير احتياجات المصانع خاصة كثيفة العمالة، من الطاقة الكهربائية، والتوسع فى فتح مصانع جديدة بالمنطقة، الأمر الذى يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومسئولى القطاعات الخدمية، لمناقشة خطة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة والمشروعات الجديدة بكل قطاع من القطاعات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والعميد أحمد بدوى المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ.

وطالب المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل بمشروعات رصف الطرق، موجهاً رؤساء المدن بإعداد بيان بجميع الطرق التى تم الانتهاء من رصفها، ومراجعة هذه المشروعات مع مديرية الطرق والنقل، وكذا إعداد حصر بالمشروعات التى قام جهاز تنمية المشروعات بتمويلها منذ شهر مارس من العام الماضى.

ووجه وكيل وزارة التموين بإعداد بيان شامل بمقار التموين ومنافذ جمعيتى التى تم الانتهاء منها بنطاق المحافظة، وكذلك التنسيق مع الغرفة التجارية ومجالس المدن لتجهيز شوادر ومنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتنظيم حملات تموينية بجميع المراكز لمنع تلاعب عدد من بدالى التموين فى أسعار السلع الغذائية.

وأشار إلى ضرورة إطلاع المواطنين على المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها، والفائدة التى ستحققها لهم، وأثرها الإيجابى فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، موجها بسرعة إعداد حصر شامل بعدد المشروعات التى تم الانتهاء منها بكل قطاع منذ 15 مارس الماضى 2021 حتى الآن، والخدمات التى يقدمها، وعدد المستفيدين من كل مشروع، لترشيح عدد من هذه المشروعات للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى التى ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيراً أن جميع المشروعات الجديدة المرشحة للافتتاح يجب أن تكون قد دخلت حيز الخدمة بالفعل.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من القوى العاملة، والأمن الصناعى، وشئون البيئة، ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، للمرور على مصانع كوم أوشيم الجاهزة للافتتاح خلال العيد القومى، والتأكد من استيفاء نسبة الـ 5%، والتأمينات والمعاشات، وكافة الأمور القانوينة التى تضمن سلامة العمالة الموجودة بهذه المصانع.

واستمع محافظ الفيوم خلال الاجتماع لعدد من المقترحات لإدراجها ضمن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومى، مثل إعداد قافلىة تمكين اقتصادى للأفراد غير القادرين، ووجه المحافظ باختيار 4 قرى، بواقع قرية بكل مركز من المراكز المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنظيم هذه القوافل بمشاركة الجهاز التنفيذى والجهات الشريكة، مشدداً على ضرورة التكامل بين عمل جميع الجهات للوصول إلى الأهداف المقررة.

وفى سياق آخر، نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز "الفيوم وسنورس وأبشواى ويوسف الصديق وطامية وإطسا"، خلال الأسبوع الماضى، تمكنت خلالها من رفع 14 ألفا و645 طن قمامة، وإزالة 953 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2241 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.