عاجل- برودة وأمطار ورياح.. الطقس من الإثنين إلى السبت (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

الإثنين 7 مارس 2022

تشهد البلاد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 8 مارس 2022

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

الأربعاء 9 مارس 2022

تسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 10 مارس 2022

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 11 مارس 2022

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

السبت 12 مارس 2022

أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 20 إلى 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:-

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يتم تحديث بيانات التنبؤ بشكل يومى.