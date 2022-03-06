/683555/تحديات-صعبة-لفيريرا-مع-الزمالك-بعد-توليه-المهمة

تولى البرتغالي جوسفالدو فيريرا مهمة تدريب الزمالك، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن القلعة البيضاء بعد فسخ العقد بالتراضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه فيريرا تحديات صعبة مع الزمالك بعد توليه مسئولية الفريق للمرة الثانية، بعدما حقق نجاحات كبيرة في ولايته الأولى بتحقيق الدوري والكأس معاً.

فأهم تحدي ينتظره فيريرا، مواجهة الوداد في أول لقاء سيخوضه المدرب البرتغالي مع الزمالك، فهي مباراة هامة وفاصلة للزمالك في مشواره الأفريقي، فأي نتيجة غير الفوز سيودع الزمالك بنسبة كبيرة منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

تحديات فيريرا مع الزمالك

ثم يلعب الزمالك أمام بترو أتليتكو وهي مباراة لا تقل أهمية عن مواجهة الوداد، حيث مطالب الزمالك بالفوز في الثلاث مباريات المتبقيين في مجموعته من أجل حصد بطاقة التأهل، بدون الدخول في حسابات أخرى مثل العام الماضي.

ويختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ساجرادا في القاهرة، ليكون مطالب الفريق بالفوز ليتأهل الفريق للدور القادم.

ثم يعود فيريرا مع الزمالك لمواجهات الدوري العام بمواجهة قوية أمام بيراميدز يوم 6من الشهر القادم، والتي ستحدد مصير الزمالك بشكل كبير في المنافسة على الدوري هذا الموسم، في ظل المنافسة الشرسة بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

مرتضى منصور للأندية السعودية: «أبو جبل مش هيروح النصر وسيبوا لاعيبة الزمالك في حالهم»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول ملف تجديد عقود اللاعبين، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الإخبارية السعودية: "أبو جبل مش هيروح النصر السعودي هو كلمني خلاص وقالي هيجدد للزمالك، أطالب الأندية السعودية أن يتركوا لنا اللاعبين".

وأضاف: "بصرف النظر عن النصر السعودي أو أي نادي أخر، أي لاعب ليس لديه رغبة في الإستمرار في الزمالك لن يستمر".

وأكمل: "أطالب الناس في السعودية أو أي فريق، عندما يريدون لاعيبة من الزمالك يدخلوا من الباب مش الشباك عشان دي صفة مش كويسه".

وأختتم قائلاً: " تعاملنا مع الأندية السعودية المحترمين من قبل عندما أخرجنا عبد الشافي وشيكابالا وكهربا إعارة لهم، عندما تفاوضوا معنا دخلوا من الباب".